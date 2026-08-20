Израиль опроверг слухи об одобрении идеи введения международных сил в Газу

Канцелярия Нетаньяху прокомментировала сообщения СМИ о введении международных сил в Газу Фото: REUTERS.

Израильские власти не давали никакого согласия на введение международных сил в сектор Газа. Подобные сообщения являются полной ложью. Об этом заявили в канцелярии премьера государства Биньямина Нетаньяху.

«Вопреки сообщениям, политическое руководство не одобрило ввод международных сил в сектор Газа», - следует из публикации ведомства.

Более того, в канцелярии напомнили одно ключевое условие Израиля в рамках завершения конфликта в Газе. Ведомство отметило, что израильские военнослужащие не выйдут из сектора, пока представители ХАМАС полностью не разоружат себя.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что ЦАХАЛ ударил по кафе в порту Газы. В результате происшествия погибли шесть человек, в том числе маленький ребенок. Еще порядка десяти мирных граждан получили ранения.

Также недавно в Израиле презентовали виселицы для палестинских террористов, которые будут оборудованы кабинками для зрителей. Как отметил министр нацбезопасности страны Итамар Бен-Гвир, места для зрелищ предусмотрены для родственников преступников.