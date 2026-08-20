В Нижнекамске при атаке БПЛА повреждены промышленные объекты Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнекамске последствия атаки беспилотников затронули жилой сектор и промышленный кластер. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе главы Татарстана.

Регион подвергся массированной атаке беспилотников утром 20 августа. Власти республики отметили, что наибольшее количество беспилотников были направлены на Закамскую зону. Жертв и серьезных разрушений удалось избежать, однако есть нарушения в работе промышленных объектов и повреждения жилых домов. Масштаб повреждений не уточняется.

Также в результате атаки есть пострадавшие. В настоящий момент они находятся под наблюдением врачей. После массированной атаки беспилотников глава республики Рустам Минниханов поручил всем службам оперативно ликвидировать последствия удара и обеспечить пострадавшим необходимую помощь.

В ночь на 20 августа атаке беспилотников подверглась также Ульяновская область. Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате атаки на регион пострадал один человек. Он госпитализирован.