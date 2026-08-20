Иран заявил о подготовке более мощного оружия на случай войны с США Фото: REUTERS.

Иран готов применить принципиально иные средства поражения в случае возобновления конфликта с США. Об этом заявил официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби в интервью агентству Defa Press.

По словам военного, вооружение, которое иранские военные задействуют в случае войны с США, будет «иным».

«Разница может проявляться в поколении боеголовок, точности попадания, дальности ракет или в любом другом показателе», — сказал Мохеби.

Он подчеркнул, что иранская армия ежедневно совершенствует свои возможности, создавая все более технологичное и разрушительное оружие.

Администрация США тем временем изменила тактику, сделав ставку на экономическое давление вместо прямой военной операции. Дональд Трамп ранее анонсировал «сокрушительную» экономическую операцию против Ирана за отказ заключать сделку с Вашингтоном. При этом хозяин Белого дома не стал вдаваться в детали. Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что угрозы американского президента о начале экономической операции против Ирана являются попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем США.