ФСБ рассказала, какие задания спецслужбы Украины дают россиянам при вербовке

ФСБ: Киев при вербовке россиян чаще просит купить дроны или SIM-карты для них Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Киев при вербовке россиян чаще всего просит купить дроны или SIM-карты, чтобы управлять ими дистанционно. Об этом рассказали KP.RU в пресс-службе ФСБ России.

По данным ведомства, украинская сторона использует целый набор различных методов для привлечения граждан РФ к сотрудничеству. Причем некоторые из них выглядят вполне безобидно. Например, человека могут попросить через мессенджер замерить уровень сотового сигнала возле определенного здания или проверить качество сети.

Существуют и более опасные задания, связанные с покупкой дронов через маркетплейсы. В подобных случаях от завербованного требуют оснастить технику взрывчаткой и доставить ее в указанное место для последующего запуска. При этом задача может маскироваться под обычную просьбу доставить посылку якобы в помощь спецслужбам. Также СБУ нередко предлагают оформить и передать SIM-карты, чтобы удаленно управлять БПЛА.

«Запомните, что сотрудники правоохранительных органов, специальных служб, прокуратуры, Росфинмониторинга, Центрального Банка России, сервиса «Госуслуги» никогда не звонят гражданам через «WhatsApp», «Telegram» и другие мессенджеры, не требуют предоставлять данные паспортов, банковских карт и цифровых кодов», - подчеркнули в ФСБ.

Ранее в ЛНР задержали двух мужчин, которые помогали спецслужбам Украины спланировать теракт против главы МВД региона. Они собирали информацию о передвижениях военного.

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