Лавров проведет переговоры с главой дипслужбы Ватикана в Москве 25 августа Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с секретарем Ватикана по международным делам Полом Ричардом Галлахером. Об этом на брифинге с журналистами сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам внешнеполитического ведомства 24-28 августа с рабочим визитом в России будет находиться министр иностранных дел Ватикана, архиепископ Пол Ричард Галлахер. Двусторонние переговоры запланированы на 25 августа.

"В ходе встречи состоится обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах двустороннего сотрудничества между Россией и Ватиканом, а также взаимодействия на многосторонних площадках", - сказала она.

Ранее сайт KP.RU писал, что Россия и Мьянма подписали совместную декларацию о противодействии санкционной политике западных государств.