Захарова: новые правила мобилизации на Украине загоняют украинцев в кабалу. Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что новые правила мобилизации на Украине фактически загоняют украинцев в кабалу, вынуждая их отправляться на линию боевого соприкосновения.

"На какие деньги жить и выживать никто из украинского руководства не пояснил, исходя из того, что население будет загнано в такую кабалу, что будет вынуждено пойти на фронт за киевский режим, да буквально уже не за пайку хлеба, а просто за глоток жизни", - высказалась о простых украинцах Захарова во время проведения брифинга.

Ранее KP.RU писал, что потери ВСУ каждый месяц превышают число людей, которых удается мобилизовать ТЦК. Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что «мобилизационное дно пробито» в Незалежной и для восполнения потерь будут отправлять на линию боевого соприкосновения всех, включая подростков и женщин.

Также сообщалось, что назначение Евгения Хмары министром обороны Украины может привести к значительному ужесточению мобилизации. Он поручал ТЦК проверять женщин на предмет мобилизации.