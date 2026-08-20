Найденное в Петербурге тело без кисти может принадлежать музыканту «Кукрыниксов» Фото: Shutterstock.

Тело мужчины без кисти, обнаруженное на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, предварительно, может принадлежать бывшему бас-гитаристу группы «Кукрыниксы». Об этом сообщили ТАСС правоохранители.

У берега также была обнаружена обувь, уточнили в Главном следственном управлении Следственного комитета по городу.

Ранее KP.RU писал, что 20 августа утром у морского вокзала на Васильевском острове в Северной столице прохожие нашли тело мужчины в воде, у которого отсутствовала кисть. Её, а также окровавленный топор обнаружили рядом на берегу, погибшему было около 40 лет.

Также на крыше вагона скоростного поезда «Сапсан», следовавшего из Петербурга в Москву, было обнаружено тело зацепера без признаков жизни. Инцидент произошёл на станции Обухово, из-за чего поезд № 785 был задержан.