Еврокомиссия назвала Норвегию главным поставщиком газа в страны ЕС

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Норвегия впервые стала главным поставщиком газа в страны Евросоюза. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова.
"Мы сейчас главным образом получаем газ из Норвегии и США, из Норвегии немного больше", - сказала она.
Так представитель Еврокомиссии прокомментировала ситуацию с поставками газа в ЕС на фоне конфликта на Ближнем Востоке, а также после полного запрета на поставки любых видов газа из России.
Ранее сообщалось, что подземные газовые хранилища (ПХГ) Евросоюза (ЕС) заполнены примерно на 62%, что ниже показателя прошлого года.
Несколькими днями ранее появилась информация, что в начале месяца европейские страны сократили импорт сжиженного природного газа с мирового рынка до двухлетнего минимума для этого периода.