Еврокомиссия назвала Норвегию главным поставщиком газа в страны ЕС Фото: REUTERS.

Норвегия впервые стала главным поставщиком газа в страны Евросоюза. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова.

"Мы сейчас главным образом получаем газ из Норвегии и США, из Норвегии немного больше", - сказала она.

Так представитель Еврокомиссии прокомментировала ситуацию с поставками газа в ЕС на фоне конфликта на Ближнем Востоке, а также после полного запрета на поставки любых видов газа из России.

Ранее сообщалось, что подземные газовые хранилища (ПХГ) Евросоюза (ЕС) заполнены примерно на 62%, что ниже показателя прошлого года.

Несколькими днями ранее появилась информация, что в начале месяца европейские страны сократили импорт сжиженного природного газа с мирового рынка до двухлетнего минимума для этого периода.