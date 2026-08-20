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НовостиВ мире20 августа 2026 13:53

Еврокомиссия назвала Норвегию главным поставщиком газа в страны ЕС

Впервые Норвегия стала главным поставщиком газа в ЕС
Вениамин ЗАХАРОВ
Еврокомиссия назвала Норвегию главным поставщиком газа в страны ЕС

Еврокомиссия назвала Норвегию главным поставщиком газа в страны ЕС

Фото: REUTERS.

Норвегия впервые стала главным поставщиком газа в страны Евросоюза. Об этом на брифинге в Брюсселе заявила представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова.

"Мы сейчас главным образом получаем газ из Норвегии и США, из Норвегии немного больше", - сказала она.

Так представитель Еврокомиссии прокомментировала ситуацию с поставками газа в ЕС на фоне конфликта на Ближнем Востоке, а также после полного запрета на поставки любых видов газа из России.

Ранее сообщалось, что подземные газовые хранилища (ПХГ) Евросоюза (ЕС) заполнены примерно на 62%, что ниже показателя прошлого года.

Несколькими днями ранее появилась информация, что в начале месяца европейские страны сократили импорт сжиженного природного газа с мирового рынка до двухлетнего минимума для этого периода.