Замминистра обороны Шулика решил вопросы иностранного бойца СВО и вдовы военного Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель Министра обороны РФ, руководитель аппарата ведомства генерал-полковник Виталий Шулика заслушал доклад о результатах рассмотрения проблемных вопросов, озвученных гражданами. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что был решен вопрос гражданина иностранного государства, который отслужил один год по контракту в зоне СВО и обратился с просьбой ускорить процесс подготовки необходимых для оформления гражданства РФ документов. Он собирался заключить новый контракт. Были представлены необходимые документы от военного ведомства .

Гражданину был вручен паспорт гражданина России, что позволяет ему подписать второй контракт с Минобороны и продолжить военную службу в ВС РФ.

В свою очередь вдова военнослужащего обратилась с вопросом, касающимся трудностей при оформлении документов для начисления положенных ей выплат. Отмечается, что вопрос также был решен. Выплаты были оформлены и начислены в полном объеме.

Ранее сайт KP.RU писал, что МФЦ могут начать принимать заявления военных и членов их семей на меры правовой и социальной поддержки. Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанном Минобороны РФ.