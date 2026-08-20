«ЕП»: ЕК отказала Украине в выделении 220 миллионов евро для фермеров Фото: REUTERS.

ЕС отклонил запрос Киева на дополнительные 220 млн евро для украинских аграриев в связи с блокадой портов. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии Маркуса Ламмерта.

«ЕС фактически отказал в предоставлении дополнительных 220 миллионов евро украинским фермерам, добавив, что поддержка будет осуществляться через уже существующие проекты», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что Еврокомиссия продолжает оказывать поддержку кредитным программам через посреднические структуры, сотрудничающие с украинскими банками, которые, в свою очередь, выдают займы предпринимателям и аграриям.

Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий ранее заявил, что суда перестали заходить в украинские порты по решению их владельцев. В начале августа экспедиторы зафиксировали коллапс на границе с Польшей: около 6,5 тыс. грузовиков стояли в очереди до 7 суток из-за блокады черноморских портов.

По данным ТАСС, с 22 июля Украина потеряла примерно 1,75 млрд долларов выручки из-за простоя работы морских портов.

В свою очередь на Украине киевскому главарю Владимиру Зеленскому предрекли потерю контроля над Одессой из-за ударов по порту.