В Раде пожаловались на недостаточную помощь от Запада: «С деньгами проблемы»

Депутат Рады Железняк: Запад предоставил Киеву лишь четверть финансирования. ФОТО: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина испытывает серьезные трудности с финансированием. Западные союзники выделили лишь 25% от ожидаемого Киевом объема средств. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

«Коротко, с деньгами проблемы. Из миллиардов долларов от партнеров пришла четвертая часть», — написал нардеп в Telegram-канале.

Нардеп также уточнил, что для получения оставшейся части средств украинскому правительству предстоит разработать и внести в Раду 17 законопроектов, а парламенту — принять 24 документа.

Однако в 2026–2027 годах Киев рассчитывает получить еще 101 млрд долларов финансовой помощи от западных «партнеров». Так, объемы ожидаемых средств в 2026 году составляют 49 млрд долларов, на 2027 год — 52 млрд долларов.

Тем временем Евросоюз отклонил запрос Киева на выделение дополнительных 220 млн евро для украинских аграриев в связи с блокадой портов.