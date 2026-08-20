Трамп из-за сложностей с Ираном начал вымещать злость на союзников

WP: Трамп раздражён отсутствием выхода из войны с Ираном Фото: REUTERS.

Резкие высказывания Дональда Трампа в адрес партнеров на Ближнем Востоке связаны с его разочарованием в войне против Ирана. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на экспертов.

На этой неделе президент США допускал резкую риторику в отношении ближневосточных союзников.

По мнению экспертов, Трамп участил резкие выпады в адрес региональных союзников из-за того, что считает победу над Ираном недостижимой. Как отмечает издание, глава Белого дома все чаще вымещает разочарование на Омане и других партнерах спустя почти полгода после начала ударов по Ирану.

Как пишет издание, из-за сокращения запасов вооружений Трамп пока воздерживается от военного решения и сосредоточился на экономических санкциях против Ирана. Однако эти меры не привели к желаемым уступкам со стороны Тегерана, в том числе по вопросу Ормузского пролива.

Напомним, что накануне американский лидер пригрозил «разбомбить Оман к чертям», если Маскат вмешается в урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

При этом Трамп назвал Ормузский пролив «новой территорией США» и опубликовал соответствующую картинку в соцсетях.