Кандидат на пост генсека ООН призналась в любви к России: «Потрясающая культура»

Кандидат на пост генсека ООН Баки заявила о любви к России Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший посол Эквадора в США и Франции Ивонн Баки, которая претендует на должность генерального секретаря ООН, сообщила, что в течение 3-х лет изучала русский язык и любит Россию.

«... Полагаю, что еще одно место, которое я много посещала, знаю и люблю — это Россия. У вас потрясающая культура», — сказал она в ходе диалога с представителем России Диной Гильмутдиновой.

Баки также подчеркнула, что конфликт на Украине требует оперативного решения, которое бы устроило обе стороны.

Антониу Гутерриш покинет пост генерального секретаря ООН 31 декабря 2026 года. Выборы преемника состоятся в конце года. На пост претендуют семь кандидатов, включая Ивонн Баки.

В свою очередь российская сторона ожидает от нового генсека ООН смелости в разрешении украинского кризиса.