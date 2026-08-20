Дмитриев согласился с мнением Вайдель о возможном газовом кризисе в Германии. Фото: REUTERS.

Угроза роста цен на газ возникает в Германии из-за неудачной политики властей. С таким мнением сопредседателя оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алисы Вайдель согласился спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Накануне Вайдель разместила соответствующий пост в социальной сети Х. Дмитриев ответил на её публикацию словами «Всё правда».

Ранее канцлер ФРГ Мерц признал, что отказ от газа РФ спровоцировал кризис в Германии.

При этом издание Berliner Zeitung полагает, что Европа не готова полностью отказаться от российского газа, который до сих пор покрывает 12% потребностей ЕС.

Напомним, в Германии зафиксировано рекордное падение запасов газа в подземных хранилищах — показатель опустился ниже 50 процентов.

Почему Германии предрекли крах, который затронет всю Европу, читайте здесь на KP.RU.