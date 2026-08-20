Аналитик Дэвис: продолжение конфликта может привести к ликвидации Украины Фото: REUTERS.

Дальнейшее затягивание украинского конфликта, даже при поддержке Запада, может привести лишь к исчезновению Украины как государства. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Конфликт между Россией и Украиной складывается крайне тяжело для украинской стороны. Причем есть риск, <…> что это противостояние выйдет за пределы Украины, и, конечно, существует опасность краха самой Украины, ведь у нее нет шансов на какой-либо успех», — пояснил эксперт в эфире YouTube-канала.

По словам Дэвиса, помощь Запада Киеву не только не улучшает положение, но и делает его еще более критическим.

Как ранее сообщил военный аналитик Игорь Коротченко, только с начала 2026 года ВСУ потеряли более 280 тыс. человек.

Тем временем российские подразделения взяли под контроль Матяшево и Николайполье в ДНР.