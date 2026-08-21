В России предложили компенсировать многодетным школьные расходы: о чем речь

В Госдуме хотят выплачивать многодетным компенсацию за школьную форму Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России компенсация на школьную форму для многодетных должна стать федеральной и выплачиваться до августа. С подобным утверждением выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко.

«Считаю, что такие компенсации как минимум для многодетных семей необходимо расширить на все регионы РФ, как федеральную меру...», — сказал парламентарий в беседе с ТАСС.

По словам депутата, на сегодняшний день решение о компенсации затрат на школьную форму принимается на уровне субъектов РФ, а ее сумма варьируется в пределах от 4 до 14 тыс. рублей.

Депутат подчеркнул, что многодетные родители уже являются героями и заслуживают господдержку независимо от региона проживания.

В свою очередь депутат ГД Леонид Слуцкий выступил с предложением ежегодно выплачивать родителям школьников по 10 тыс. рублей на форму.

Как сообщал KP.RU, в 2026 году сбор ребенка в школу обойдется в 17-19 тыс. рублей.