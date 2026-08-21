Стало известно, в каких странах ЕС больше всего украинских беженцев

Панкратов: Прибалтика стала лидером ЕС по числу украинских беженцев Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Среди всех стран Евросоюза наибольшее число украинских беженцев принимают Литва, Латвия и Эстония. Об этом в беседе с ТАСС сообщил Руслан Панкратов, заместитель председателя Союза политэмигрантов Европы и бывший депутат Рижской думы.

«Сейчас Литва, Латвия и Эстония — лидеры ЕС по числу украинских беженцев на душу населения, кратно выше среднего по ЕС. Из почти 4,41 млн получателей защиты взрослые мужчины составляют около четверти, женщины — свыше 40%», — уточнил эксперт.

20 августа Еврокомиссии заявили, что получение статуса временной защиты в Европе для украинских беженцев теперь требует подтверждения военно-учетного статуса — для мужчин и женщин в равной степени.

Тогда Панкратов также подчеркнул, что Европа становится зависимой от Украины, вводя проверку военного статуса украинцев.

При этом, по данным РИАН, только с начала 2026 года более 14 тыс. украинцев въехали в Россию.