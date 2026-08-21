В ходе выборов в Госдуму за рубежом могут возникнуть провокации, вот кто может их устроить

В МИД РФ указали на возможность провокаций во время выборов в Госдуму. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проукраинские «активисты» могут устроить провокации вокруг российских дипломатических представительств за рубежом во время выборов в Госдуму РФ. На это указал посол по особым поручениям, заместитель председателя Комиссии МИД России по выборам Максим Райдер.

«Непосредственно в день голосования прогнозируем традиционные шабаши украинских "активистов" и поддерживающих их местных "общественников" у стен наших диппредставительств», - сказал он РИА Новости.

Также могут произойти различные провокации и протестные акции «со стороны негативно настроенных российских граждан», добавил дипломат.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил официальную дату выборов в Государственную Думу – 20 сентября 2026 года.

Также сообщалось, что первые теледебаты партий на выборах в Госдуму пройдут 31 августа.

Накануне председатель ЦИК Элла Памфилова дала большое интервью радио «Комсомольская правда». Там она рассказала, как будут проходить предстоящие выборы в Госдуму в сентябре, в чем их главное отличие и, главное, в чем их важность.