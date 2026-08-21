«Точный график»: Маск назвал дату, когда в США «все полетит к чертям»

Маск: к 2030 году в США все полетит к чертям из-за госдолга. Фото: Kim Shiflett/GLOBAL LOOK PRESS

Американский предприниматель Илон Маск поддержал появившийся в соцсетях график, который указывает, что к 2030 году из-за государственного долга в Штатах «все полетит к чертям». Свой комментарий на этот счет миллиардер также оставил в соцсети Х.

«Точный график», — лаконично прокомментировал публикацию Маск.

Отметим, в прогнозе указывается, что именно к 2030 году государственный долг США достигнет 50 триллионов долларов.

Накануне сообщалось, что государственный долг Соединенных Штатов Америки с начала второго президентского срока Дональда Трампа увеличивается почти в два раза быстрее, чем во время первого. 19 августа 2026 года вообще стало знаковым днем - тогда госдолг США впервые в истории превысил отметку в 40 триллионов долларов.

13 августа сообщалось, что Соединенные Штаты Америки заплатят самую большую сумму по государственному долгу за последние 25 лет. Это произошло после падения цен, что может указывать на предпочтение краткосрочных займов.