Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 августа 2026 2:52

На Сахалине самолёт сел в поле и загорелся, идёт тушение огня

На Сахалине самолёт Ан-3 сел в поле и загорелся из-за неисправности
Мария ПАВЛОВА
На Сахалине самолёт совершил вынужденнуюю посадку.

На Сахалине самолёт совершил вынужденнуюю посадку.

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самолёт Ан-3 совершил аварийную посадку в поле на Сахалине. У него загорелся двигатель, информирует пресс-служба МЧС РФ по Сахалинской области.

«В селе Зональное произошла жесткая посадка самолета Ан-3. В связи с технической неисправностью загорелся двигатель воздушного судна. К месту аварии экстренно выехали спецслужбы. Пострадавших нет», — сказано в релизе, который ведомство опубликовало в мессенджере «Макс».

Сообщается, что 12 сотрудников МЧС и три единицы специальной техники занимаются ликвидацией возгорания.

Ранее 46-летний самолёт ВВС США подал сигнал бедствия у Ормузского пролива.

Накануне в Самарской области при орошении полей разбился самолет АН-2. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что туристический вертолет разбился в Кении, при этом погибли семь человек. Среди них гендиректор управления разведки Эквадора.