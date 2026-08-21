На Сахалине самолёт сел в поле и загорелся, идёт тушение огня

На Сахалине самолёт совершил вынужденнуюю посадку. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самолёт Ан-3 совершил аварийную посадку в поле на Сахалине. У него загорелся двигатель, информирует пресс-служба МЧС РФ по Сахалинской области.

«В селе Зональное произошла жесткая посадка самолета Ан-3. В связи с технической неисправностью загорелся двигатель воздушного судна. К месту аварии экстренно выехали спецслужбы. Пострадавших нет», — сказано в релизе, который ведомство опубликовало в мессенджере «Макс».

Сообщается, что 12 сотрудников МЧС и три единицы специальной техники занимаются ликвидацией возгорания.

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