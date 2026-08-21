Подробности задержания грузового судна сомалийскими пиратами: что известно

AP: пираты захватили у берегов Сомали судно с оружием из Турции Фото: REUTERS.

У восточного побережья Сомали пираты захватили грузовое судно под флагом Камеруна, сообщает Associated Press. Инцидент случился еще 17 августа. Груз следовал в турецкий военный центр в Могадишо.

По сведениям Associated Press, судно LUTUF подверглось пиратскому нападению в 3,5 морских милях от района Маррайя. На борту судна, находящегося в собственности компании Polar Movement Shipping, были обнаружены оружие, а также средства связи и спутниковое оборудование.

Как уточняется, на захваченном судне находились десять человек: шесть из Индии, двое из Сербии, а также по одному гражданину Турции и Грузии. Атака была совершена силами восьми пиратами у восточных берегов сомалийской провинции Нугаал. К месту происшествия позднее были направлены два турецких грузовых корабля, а воздушную разведку вели вертолеты и беспилотники Турции.

Кроме этого, 18 августа судно было атаковано с воздуха, передает агентство. Жертвами атаки тогда стали четыре человека, еще двое получили ранения. При этом не уточняется, кто осуществил удар, а также не приводятся подробности о погибших и пострадавших. Информация о текущем состоянии сухогруза, его экипажа и груза на данный момент отсутствует.

17 августа у сомалийского побережья было совершено нападение на гражданский сухогруз. Инцидент произошел примерно в 7,5 км южнее города Мареейо. Восемь вооруженных мужчин проникли на борт и полностью перехватили управление судном.

В апреле у Сомали пираты дважды захватывали суда. Один из случаев — цементовоз под флагом Сент-Китс и Невис, на борту которого было девять пиратов. Также был захвачен танкер Honour 25 с 18,5 тыс. тонн топлива в 50 км от берега между Берберой и Могадишо. Экипаж состоял из 17 человек, включая граждан Индии, Мьянмы, Индонезии, Пакистана и Шри-Ланки.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин ответил на попытки Запада «препятствовать» проходу судов России. Президент назвал подобные инциденты пиратством и разбоем, которые грубо нарушают нормы международного морского права.