Слюсарь: более 30 дронов ВСУ уничтожено в четырех районах Ростовской области Фото: REUTERS.

Более 30 дронов ВСУ уничтожили российские военные ночью 21 августа в четырех районах Ростовской области. Данных о разрушениях и пострадавших поступало. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По его словам, атаки противника отражали в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Кашарском районах области.

«Информация о пострадавших и разрушениях будет уточняться», — добавил Слюсарь.

Накануне в Ростовской области также отразили массированную атаку вражеских беспилотников. Тогда российские военные уничтожили около 90 дронов ВСУ.

При этом, напомним, ночью 18 августа в Ростовской области силы противовоздушной обороны уничтожили над Ростовской областью более 80 дронов ВСУ.