Запашный объяснил, почему Канье Уэста нужно обязательно свозить в Волгоград

Запашный призвал организаторов концерта Канье Уэста свозить рэпера в Волгоград. Фото: Razmik Zackaryan/GLOBAL LOOK PRESS

Организаторам концерта американского рэпера Канье Уэста (Ye) в России стоит организовать для рэпера поездку в Волгоград и показать ему мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. Об этом в интервью ТАСС заявил народный артист РФ Эдгард Запашный.

Артист признался, что совсем плохо знаком с творчеством американской звезды, но некоторые его высказывания, в частности фашистские, слышал. Именно поэтому, так сказать для «перековки», Уэста и стоит отвезти в Волгоград.

«Просто провести по самому главному городу нашей боевой славы, показать ему монумент Родина-мать, показать могилы погибших солдат, масштабы этой трагедии, рассказать как можно больше правильной информации там, на месте», — сказал он.

Это, уверен Запашный может повлиять на его взгляды. Ведь артисты, в то числе и знаменитые, не безнадежны и иногда могут просто заблуждаться.

Ранее общественный деятель и бывший американский политзаключённый Виктор Бут заявил, что анонсированные концерты Канье Уэста в Санкт-Петербурге проводить сейчас неуместно. Он предложил рэперу вместо выступлений в Северной столице посетить Донбасс.

Историк, писатель, политолог, общественный и политический деятель Николай Стариков признался, что ему стыдно за тех, кто пойдёт на концерт Канье Уэста. Помимо своей музыки и эпатажных выходок с женой, Канье известен своими неприемлемыми политическими высказываниями. Американский исполнитель открыто называл себя нацистом, признавался в любви к Адольфу Гитлеру.