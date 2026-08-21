Посол Райдер: Прибалтика и Польша вызывают беспокойство перед выборами в ГД Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Наибольшую обеспокоенность перед выборами в Государственную думу у России вызывают страны, которыми руководят элиты с клинической русофобией. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД России Максим Райдер.

«Наибольшую обеспокоенность вызывают <...> Прибалтика, Польша, Нидерланды, Чехия. Там самое раздолье для заукраинцев», — отметил зампред комиссии ведомства по выборам.

Дипломат отметил, что в день голосования возможны традиционные провокации.

«Прогнозируем традиционные шабаши украинских активистов и поддерживающих их местных общественников у стен наших диппредставительств», — заключил Райдер.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала российских граждан, проживающих за рубежом, не поддаваться на возможные провокации в преддверии выборов в Государственную думу.

Также сообщалось, что Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК*) получил значительный грант от западных правительств для подрыва работы избирательных участков и воздействия на результаты выборов в Государственную думу РФ, запланированных на сентябрь. Речь может идти о более чем 1,5 млн долларов. В июне 2026 года ФБК уже получил 1 млн долларов для аналогичных целей.

* - организация, признанная иноагентом, экстремистской и террористической, запрещённая в России