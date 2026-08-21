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НовостиПроисшествия21 августа 2026 8:04

ФСБ: задержанный в Мурманской области иностранец оказался специалистом по БПЛА

Задержанный под Мурманском иностранец признался, что он специалист по дронам и робототехнике
Анастасия СУТОРМИНА
ФСБ: задержанный в Мурманской области иностранец оказался специалистом по БПЛА

ФСБ: задержанный в Мурманской области иностранец оказался специалистом по БПЛА

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Задержанный в Мурманской области иностранец, который пытался запустить разведывательный FPV-дрон в Москве, признался, что является специалистом по управлению беспилотниками. Это следует из видео, опубликованного ФСБ.

На плохом русском он на камеру сообщил, в чем заключается его специализация.

«Я эксперт по дронам, ИИ и робототехнике. Я готов управлять дронами», - сказал он.

Ранее сотрудники ФСБ задержали иностранца, который пытался запустить дрон на железнодорожном вокзале в Москве. Целью беспилотника был поиск цистерн с нефтепродуктами и разведка административных зданий.

Злоумышленника поймали в Мурманской области, когда он направлялся в сторону границы с Норвегией. Поводом для задержания стало нарушение правил въезда в пограничную зону.