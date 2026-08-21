Ozon вернулся в магазин приложений Google Play

Почти все приложения маркетплейса Ozon теперь можно скачивать в Google Play. Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Почти все приложения, принадлежащие маркетплейсу Ozon, вернули в онлайн-магазин Google Play. Об этом сообщили представители российской компании.

Как отметили в пресс-службе маркетплейса, после того, как их приложения исчезли из маркета Google, они решили подать апелляцию. И это дало свои плоды.

«Ozon, Ozon fresh, Ozon Travel, а также наши приложения для продавцов и партнеров снова доступны в Google Play. "Ozon селект" и еще два приложения пока на модерации, но скоро также должны появиться в сторе», - указано в сообщении.

В Сети уже появилась страница, где можно загрузить либо же обновить приложения компании. Причем не только в Google Play, но также в App Gallery, Get Apps, Galaxy Store и RuStore.

Напомним, что в июне из App Store был удален нацмессенджер «Макс». Как объяснили в американской технологической корпорации, их решение основано на санкциях, введенных против России. После этого разработчики «Макс» сообщили, что все ключевые функции приложения все еще работают без перебоев. Однако теперь пользователи смогут получать оповещения лишь в том случае, если владеют смартфоном на системе Android.