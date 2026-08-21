Захарова: РФ призывает предотвратить гуманитарную катастрофу в Косово и Метохии. Фото: МИД РФ

Российская Федерация призывает международные структуры принять меры, чтобы предотвратить назревающую в Косове и Метохии гуманитарную катастрофу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что обстановка в автономном крае Косово и Метохии говорит об усилении осознанного, системного террора в отношении местного сербского населения.

Ранее президент Сербии Александр Вучич еще несколько лет назад заявил, что Сербия никогда не признает независимость самопровозглашенной республики.

При этом Вучич отметил, что в Косово проводятся жесткие этнические чистки сербов.