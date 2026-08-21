ВС РФ за неделю нанесли массированный и девять групповых ударов по объектам ВСУ Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю Вооруженные силы России нанесли один массированный и девять групповых ударов по объектам, действовавшим в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

При этом, уточнили в ведомстве, были поражены военные предприятия Украины и логистические центры.

Напомним, 21 августа ВС РФ нанесли ночной удар по объектам противника в одесском порту Рени. Целями стали склады, где хранилось вооружение, военная техника и другое имущество ВСУ.

Недавно удары наносились и по порту Черноморск. Там беспилотники поразили два сухогруза, перевозивших боеприпасы и военное имущество. Кроме того, был уничтожен резервуар с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для нужд украинской армии.