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НовостиПолитика21 августа 2026 9:31

ВС РФ за неделю нанесли массированный и девять групповых ударов по объектам ВСУ

В Минобороны сообщили об успешных ударах ВС РФ по объектам ВСУ на Украине
Анастасия СУТОРМИНА
ВС РФ за неделю нанесли массированный и девять групповых ударов по объектам ВСУ

ВС РФ за неделю нанесли массированный и девять групповых ударов по объектам ВСУ

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю Вооруженные силы России нанесли один массированный и девять групповых ударов по объектам, действовавшим в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

При этом, уточнили в ведомстве, были поражены военные предприятия Украины и логистические центры.

Напомним, 21 августа ВС РФ нанесли ночной удар по объектам противника в одесском порту Рени. Целями стали склады, где хранилось вооружение, военная техника и другое имущество ВСУ.

Недавно удары наносились и по порту Черноморск. Там беспилотники поразили два сухогруза, перевозивших боеприпасы и военное имущество. Кроме того, был уничтожен резервуар с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для нужд украинской армии.