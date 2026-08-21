Пескова изумила поддержка Туском террористического саботажа Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил 21 августа, в пятницу, что, если премьер-министр Польши Дональд Туск поддерживает акты террористического саботажа против энергетической инфраструктуры Европы, это вызывает изумление.

«Если господин Туск выступает за подобные акты террористического саботажа и поддерживает их, кроме изумления и непонимания это ничего вызывать не может», — сказал Песков на брифинге.

Представитель Кремля подчеркнул, что возведение «Северных потоков» служило интересам европейской энергетической безопасности, тогда как их разрушение является не чем иным, как террористическим саботажем.

Напомним, Дональд Туск ранее заявил, что Германии не следует привлекать к суду подозреваемых по делу о подрыве газопроводов «Северный поток». И сказал, что стыдиться должны те, кто построил трубопровод, а не те, кто его вывел из строя.