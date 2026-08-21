Губернатор Миляев позвонил нарисовавшей «Смешариков» девочке, чтобы поддержать

Миляев поддержал юную художницу и попросил не переживать из-за скандала со «Смешариками» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев лично позвонил девочке, чей рисунок «Смешариков» на детской площадке вызвал недовольство властей Болохово, обратившихся из-за этого в полицию. О разговоре с главой региона рассказала мать ребенка Любовь Щендрыгина в интервью с RT.

По словам родительницы, губернатор поддержал юную художницу и попросил не переживать из-за случившегося. При этом местные чиновники так и не связались с семьей, чтобы принести извинения.

«Из администрации Болохово нам никто не звонил. Как, на мой взгляд, было бы правильно для них поступить сейчас? Ну, наверное, глава могла бы связаться и извиниться. С ее же подачи пошла вся эта тема - и заявление», - поделилась женщина.

Мать пострадавшей добавила, что имеет много вопросов к администрации Болохово. Ведь инцидент с рисунками не стоил такого внимания, а из него раздули целый скандал.

Ранее стало известно, что в поддержку девочки уже объявили творческий конкурс в Тульской области. В нем также примет участие и сама художница. Лучшие работы будут добавлены в граффити, которое нарисуют на одном из городских зданий.