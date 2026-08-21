В поддержку нарисовавшей «Смешариков» девочки проведут конкурс: юная художница тоже примет участие

Попавшая в скандал из-за рисунка «Смешариков» девочка станет участницей конкурса. Фото: официальная страница в соцсети «Администрация г. Болохово Киреевского района»

Девочка, попавшая в скандал за изображение «Смешариков» на детской площадке в тульском городе Болохово, намерена стать одной из участниц конкурса рисунков. Творческое состязание было организовано в ее поддержку. Об этом рассказала мать ребенка Любовь Щендрыгина в интервью ТАСС.

«Да, (дочь готова принять участие в конкурсе – прим. ред.)», - заявила родительница.

Согласно имеющимся данным, региональное отделение «Молодой гвардии Единой России» открыло конкурсе рисунков. Оно получило название «Стены смыслов». Так, члены организации захотели поддержать юную художницу, которую пытались наказать за рисунки героев из известного мультсериала. Работы победителей попадут в граффити, которое появится на одной из стен зданий в Тульской области.

Напомним, что 20 августа власти Болохово вдруг решили проучить девочку за то, что она разрисовала мелками резиновое покрытие одной из детских площадок. Там она искусно изобразила главных героев «Смешариков». Администрация города опубликовала в Сеть фото ребенка с «места преступления», отметив, что уже обратились в полицию. Действия девочки они расценили как вандализм, поскольку рисунки не получилось смыть. Однако множество жителей Болохово вступились за нее, включая губернатор региона и уполномоченную по правам человека в РФ Яну Лантратову.