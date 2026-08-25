Суд в Киеве взял под стражу на два месяца экс-замглавы офиса Зеленского Мудрую Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Киеве взял под стражу на два месяца бывшего заместителя главы офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Ирину Мудрую с правом внесения залога в размере 447 тысяч долларов. Об этом следует из трансляции заседания.

При этом сама Мудрая заявила, что намерена собрать эту сумму. По её словам, у нее, друзей и знакомых есть деньги, поэтому она попытается найти соответствующую сумму.

Напомним, Мудрая, заместитель главы офиса Зеленского, была уволена из-за коррупционного скандала.

Ранее KP.RU сообщил, что у Мудрой прошли обыски агентов НАБУ и САП, а также обыски прошли у других фигурантов. В свою очередь бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель называла украинский конфликт идеальным прикрытием для массового разграбления страны.