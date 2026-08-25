Генпрокуратура Армении обвинила экс-президента Кочаряна в получении взятки Фото: Александр Патрин/ТАСС

Генеральная прокуратура Армении официально уведомила второго президента страны Роберта Кочаряна о подозрениях в совершении особо тяжких экономических преступлений.

По версии следствия, бывший глава государства использовал свои властные полномочия в личных целях, а также незаконно получил денежные средства в особо крупных размерах и легализовал доходы, добытые преступным путем.

Ранее Антикоррупционный комитет Армении уже официально предъявил политику соответствующие обвинения. Следователи пришли к выводу, что Кочарян злоупотребил служебным положением для того, чтобы приобрести объекты недвижимости по стоимости, которая была значительно ниже рыночной.

Позднее в Ереване Роберта Кочаряна доставили в медицинское учреждение. Политика в сопровождении сотрудников Службы национальной безопасности привезли на машине скорой помощи. Причины госпитализации второго президента Армении пока неизвестны.