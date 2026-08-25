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НовостиВ мире25 августа 2026 9:43

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против экс-президента Кочаряна

В уголовном деле против экс-президента Армении Кочаряна около 10 эпизодов преступлений
Анастасия СУТОРМИНА
Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против экс-президента Кочаряна. Фото: Diego Herrera/GLOBAL LOOK PRESS

Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против экс-президента Кочаряна. Фото: Diego Herrera/GLOBAL LOOK PRESS

В Генеральной прокуратуре Армении возбудили уголовное дело в отношении бывшего президента Армении (1998-2008) Роберта Кочаряна. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, получении взятки в особо крупных размерах и отмывании денег. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в уголовном деле три эпизода злоупотребления служебным положением, два эпизода получения взяток и четыре - отмывания денег в особо крупном размере.

Ранее бывшего президента Армении Роберта Кочаряна доставили в Службу национальной безопасности страны.

После этого в Ереване второго президента Армении Роберта Кочаряна в сопровождении сотрудников Службы национальной безопасности на машине скорой помощи доставили в больницу.