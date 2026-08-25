Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против экс-президента Кочаряна

В Генеральной прокуратуре Армении возбудили уголовное дело в отношении бывшего президента Армении (1998-2008) Роберта Кочаряна. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, получении взятки в особо крупных размерах и отмывании денег. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в уголовном деле три эпизода злоупотребления служебным положением, два эпизода получения взяток и четыре - отмывания денег в особо крупном размере.
Ранее бывшего президента Армении Роберта Кочаряна доставили в Службу национальной безопасности страны.
После этого в Ереване второго президента Армении Роберта Кочаряна в сопровождении сотрудников Службы национальной безопасности на машине скорой помощи доставили в больницу.