Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против экс-президента Кочаряна. Фото: Diego Herrera/GLOBAL LOOK PRESS

В Генеральной прокуратуре Армении возбудили уголовное дело в отношении бывшего президента Армении (1998-2008) Роберта Кочаряна. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, получении взятки в особо крупных размерах и отмывании денег. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в уголовном деле три эпизода злоупотребления служебным положением, два эпизода получения взяток и четыре - отмывания денег в особо крупном размере.

Ранее бывшего президента Армении Роберта Кочаряна доставили в Службу национальной безопасности страны.

После этого в Ереване второго президента Армении Роберта Кочаряна в сопровождении сотрудников Службы национальной безопасности на машине скорой помощи доставили в больницу.