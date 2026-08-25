Мизулина намекнула на причастность к отмене концерта Канье Уэста. Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина намекнула на то, что ее усилия привели к отмене долгожданного концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

В своем Telegram-канале она опубликовала новость об отмене выступления американского артиста в России, лаконично сопроводив ее фразой: «Служу России».

Ранее общественница жестко критиковала музыканта, называя его поклонником Адольфа Гитлера. Она публично выражала серьезную тревогу по поводу того, что рэпер может привезти нацистскую символику в город, который выстоял в годы тяжелейшей блокады.

Накануне концертное агентство Say Agency сообщило, что пока не смогло связаться с «Газпром Ареной» по поводу выступления Канье Уэста 10 и 11 октября. Стадион объявил об отмене шоу из-за отсутствия договора аренды, но Say Agency отправили подписанный договор. В агентстве уверены, что это недопонимание, и надеются на его разрешение. При этом рэпер уже получил предоплату и заявил, что не отменяет визит.