Путин провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимировым Фото: REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

"Затронут ряд тем, в том числе социально-экономическое развитие региона. Особое внимание уделено сфере сельского хозяйства и инвестпроектам, реализуемым на Ставрополье", - говорится в сообщении Кремля.

Ранее сайт KP.RU писал, что Путин провел рабочую встречу с губернатором Ненецкого автономного округа Ириной Гехт. Глава государства отметил, что у Ненецкого автономного округа есть возможности поддерживать участников спецоперации и назвал хорошим состояние бюджета региона.

Также президент России по завершении заседания Совета при президенте по нацпроектам пригласил на отдельный разговор некоторых чиновников, чтобы обсудить детальнее некоторые вопросы.