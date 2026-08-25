RT: Концерт Канье Уэста в России может пройти не в Петербурге

Рэпер Канье Уэст. Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Концерт Канье Уэста в России может состояться, но не в Санкт-Петербурге. Об этом RT заявил организатор концертов звезд в России Евгений Финкельштейн, усомнившийся в проведении шоу на «Газпром Арене» после заявлений владельцев площадки об отсутствии подписанного договора аренды с SAY Agency.

Ранее «Газпром Арена» заявила, что запланированные на октябрь концерты в Санкт-Петербурге не могут состояться из-за отсутствия подписанного договора аренды площадки. По данным стадиона, организаторы начали продажу билетов на шоу, не имея необходимых документов.

Организаторы анонсировали выступление рэпера в Санкт-Петербурге до того, как город появился в гастрольном графике на сайте артиста, что Финкельштейн назвал странным. Он не исключает, что концерт может пройти в другом городе.

Тем временем возврат билетов на сайте организатора недоступен — пользователи видят техническую ошибку и рекомендацию обращаться в агентство по электронной почте. Финкельштейн подчеркнул, что приостановка возврата средств будет нарушением прав потребителей, и порекомендовал в случае отказа писать досудебные претензии.

Представители агентства Say Agency обратились к поклонникам исполнителя в социальных сетях. Они заверили публику, что выступление Канье Уэста состоится в запланированные даты, а подготовка идет в штатном режиме без сбоев.