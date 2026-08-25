МИД РФ: США активно участвовали в разжигании церковного кризиса на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Соединенные Штаты и их западные партнеры принимали активное участие в разжигании церковного кризиса на Украине. Об этом заявил на брифинге спецпредставитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех.

«Я говорю о Соединенных Штатах Америки и их западных партнерах, принимали самое активное участие в разжигании церковного кризиса», — сказал дипломат.

Он также указал, что большое количество религиозных деятелей, политиков, адвокатов, представителей гражданского общества и СМИ в разных странах сходятся в оценках, что на Вашингтоне, равно как и на одном из его внешнеполитических инструментов, Константинопольском патриархате, лежит основная доля ответственности.

Ранее Михаил Мелех заявил о реализации на Украине многоуровневой государственной кампании по уничтожению православия, включающей комплексные усилия по зачистке территории от целой конфессии. Дипломат подчеркнул, что давление на каноническую церковь сопровождается нарушением практически всех прав и свобод человека, Киев открыто игнорирует международные обязательства .