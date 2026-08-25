Россиянам напомнили главные признаки мошенничества при заказе авто из Европы

Россиянам напомнили, какие признаки могут говорить о мошенничестве при продаже авто. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Если при покупке авто из Европы через посредников вам предлагают высокобюджетные модели по низким ценам и настойчиво требуют внести аванс, это может быть признаками мошенничества. Заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» Алла Храпунова напомнила признаки мошенничества при покупке автомобилей.

Насторожить должна не только низкая цена автомобиля, но и отсутствие информации о продавце и дилере, сказала эксперт. Также она посоветовала проверять на соответствующих сервисах фотографии якобы выставленных на продажу авто. Часто они могут быть взяты из открытых источников.

«Обещание сделать полный спектр услуг за невысокую плату, гарантия быстрой доставки, а также упоминание того, что в наличии большое количество машин, в совокупности должно вызвать сомнение», — сказала Храпунова ТАСС.

Тем временем мошенники изобрели новый способ обмана клиентов авторемонтных салонов.

Как мошенники вымогают деньги у автомобилистов и что делать, если заподозрили автоподставу, автоюрист Славнов объясняет здесь на KP.RU.