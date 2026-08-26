Владимир Сальдо заявил, что Украина сможет вернуться на путь развития только в союзе с Россией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Украина сможет вернуться на курс развития только в союзе с Россией. Такое мнение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Чиновник указал на то, что в советское время Украинская ССР была одной из наиболее развитых частей страны, а в справочных источниках её называли вторым по значению компонентом советской экономики.

«Итогом стали бедность, бегство людей, разрушение промышленности и война», - сказал он в интервью ТАСС.

Сальдо рассказал, как, по его мнению, Украина сможет вернуться на курс развития.

«Путь к процветанию - возвращение к нормальной исторической роли: быть частью большого русского мира, работать с Россией, торговать с Россией, строить безопасность вместе с Россией. Другой дороги к миру и развитию у Украины нет», - сказал он.

Напомним, только за прошлый год уровень бедности на Украине вырос с 37% до 41,6%. Одновременно усилилось неравенство: у самых бедных домохозяйств реальные доходы сократились более чем на 30%, тогда как у наиболее обеспеченных выросли более чем на 10%.

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