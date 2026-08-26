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НовостиПроисшествия26 августа 2026 4:36

ВС РФ отбили массированную атаку дронов ВСУ на регионы России ночью 26 августа

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 426 дронов ВСУ над регионами страны
Анастасия СУТОРМИНА
Российские силы ПВО уничтожили за ночь 426 дронов ВСУ над регионами страны. фото: Александр Река/ТАСС

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 426 дронов ВСУ над регионами страны. фото: Александр Река/ТАСС

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 26 августа 426 дронов ВСУ над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники противника были уничтожены в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областях, Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что ночью 26 августа регион стал целью боевиков ВСУ. При падении беспилотника в регионе загорелся частный жилой дом. Здание находится в Липецком округе. В результате попадания дрона в дом погибли мужчина и подросток.

При этом российские силы противовоздушной обороны за ночь 26 августа уничтожили над территорией Ростовской области около 40 украинских беспилотников.