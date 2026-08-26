ВС РФ отбили массированную атаку дронов ВСУ на регионы России ночью 26 августа

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 426 дронов ВСУ над регионами страны. фото: Александр Река/ТАСС

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 26 августа 426 дронов ВСУ над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники противника были уничтожены в Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областях, Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что ночью 26 августа регион стал целью боевиков ВСУ. При падении беспилотника в регионе загорелся частный жилой дом. Здание находится в Липецком округе. В результате попадания дрона в дом погибли мужчина и подросток.

При этом российские силы противовоздушной обороны за ночь 26 августа уничтожили над территорией Ростовской области около 40 украинских беспилотников.