Мужчина и женщина получили ранения из-за падения БПЛА в пригороде Воронежа Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В пригороде Воронежа в результате атаки украинских беспилотников пострадали два человека. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» глава региона Александр Гусев.

По его словам, при падении сбитого БПЛА осколками оконного стекла ранены мужчина 1977 года рождения и женщина 1989 года рождения. Пострадавшие были госпитализированы с ранениями средней тяжести.

Дежурные силы ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников над Воронежем и восемью районами региона. Всего, по данным Минобороны, российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 26 августа 426 дронов ВСУ над регионами страны.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем канале в «Максе» также сообщил, что в регионе при падении беспилотника загорелся частный жилой дом. В результате инцидента погибли два человека — мужчина и 14-летний подросток, еще две женщины пострадали.