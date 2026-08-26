Geo: 15 младенцев погибли при пожаре в Пакистане, спасти удалось только одного. Фото: PPI/GLOBAL LOOK PRESS

В результате пожара в родильном отделении Пакистанского института медицинских наук в Исламабаде погибли 15 младенцев. Спасти удалось только одного малыша. Об этом со ссылкой на чиновников сообщает телеканал Geo.

Отмечается, что возгорание началось около 06:45 по местному времени (04:45 мск). Причиной ЧП стал взрыв компрессора кондиционера, который располагался в помещении палаты на третьем этаже. Огонь уже потушили, сейчас пожарные продолжают охлаждать конструкции.

Специально созданная комиссия займется установлением точных причин трагедии и выяснит все обстоятельства ЧП.

В Котовске Тамбовской области тушили возгорание на логистическом центре Wildberries. Пожар возник после падения БПЛА на территорию объекта. Площадь возгорания выросла до 100 тысяч квадратных метров.

Кроме того, специалисты начали обследование места возгорания на строительной площадке Амурского газохимического комплекса (АГХК) посте того, как пожар бы потушен.