Захарова обвинила ФРГ в содействии перезахоронениям националистов на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия не просто молчаливо наблюдает за перезахоронениями националистов на Украине, а активно аплодирует и содействует этому процессу. Соответствующее заявление дипломат сделала в эфире радио Sputnik.
«Какое молчаливое наблюдение? Аплодисменты, содействие всяческое!..», — сказала Захарова.
Она отметила, что любые подобные мероприятия требуют значительных средств, а бюджет Украины полностью зависит от западного финансирования.
18 августа на мемориальном кладбище под Киевом с воинскими почестями перезахоронили главаря Организации украинских националистов* Евгения Коновальца. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов назвал перезахоронение останков основателя ОУН* «предельно циничной и аморальной затеей».
*Организация украинских националистов признана экстремистской и запрещена в РФ.