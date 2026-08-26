Захарова обвинила ФРГ в содействии перезахоронениям националистов на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия не просто молчаливо наблюдает за перезахоронениями националистов на Украине, а активно аплодирует и содействует этому процессу. Соответствующее заявление дипломат сделала в эфире радио Sputnik.

«Какое молчаливое наблюдение? Аплодисменты, содействие всяческое!..», — сказала Захарова.

Она отметила, что любые подобные мероприятия требуют значительных средств, а бюджет Украины полностью зависит от западного финансирования.

18 августа на мемориальном кладбище под Киевом с воинскими почестями перезахоронили главаря Организации украинских националистов* Евгения Коновальца. Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов назвал перезахоронение останков основателя ОУН* «предельно циничной и аморальной затеей».

*Организация украинских националистов признана экстремистской и запрещена в РФ.