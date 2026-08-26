Памфилова: более 2 млн избирателей заявили о желании голосовать дистанционно Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Более 2 миллионов избирателей подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в единый день голосования 2026 года. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии. По её сведениям, на данный момент зарегистрировано 2 050 342 заявки.

В ЕДГ-2026 запланированы выборы депутатов Госдумы девятого созыва, прямые выборы глав в восьми регионах, а также более 2,2 тысячи кампаний разного уровня. Всего предстоит заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее KP.RU сообщал, что для выборов в Госдуму откроют 319 участков в 152 странах. Президент Владимир Путин назвал предстоящую кампанию важнейшим внутриполитическим событием страны, на которое стоит обратить внимание каждому гражданину Российской Федерации.