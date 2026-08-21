Немецкий журналист Михаэль Мартенс.

Данные о немецком журналисте Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэле Мартенсе внесены в базу розыска МВД России.

«Мартенс Михаэль Александер, место рождения: Германия, Гамбург. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — следует текст карточки МВД РФ.

15 августа против Мартенса возбудили уголовное дело в России после слов об убийстве русских. Ему вменяют ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды), предусматривающую до 6 лет лишения свободы.

Напомним, что 8 августа на совместной пресс-конференции киевского главаря Владимира Зеленского и президента Сербии Александара Вучича в Белграде корреспондент FAZ Мартенс задал вопрос о том, что европейские страны могли бы сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

Высказывание немецкого корреспондента вызвало широкий резонанс. В ответ на эти слова в Интернете появилась петиция с требованием уволить журналиста.

Петиция с призывом уволить журналиста немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Мартенса за его высказывания о русских была временно приостановлена. Платформа Change.org направила ее на повторную модерацию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала его высказывания недопустимыми и преступными.

Российское посольство в Берлине обратилось в прокуратуру столицы ФРГ с запросом о правовой оценке высказываний Мартенса.

Российский Союз журналистов обратился с официальным требованием об увольнении в адрес Мартенса, который позволил себе грубые антироссийские заявления.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что в период канцлерства Фридриха Мерца в немецком обществе активизируются проявления нацистской идеологии, которые он сравнил с «метастазами».

Госсекретарь Министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович сообщил, что ведомство осудило высказывания журналиста FAZ Мартенса об «убийстве русских». В свою очередь KP.RU узнал, что дед Мартенса, Ханс-Херманн Мартенс, был членом НСДАП, а также назначенцем на должность государственного прокурора личным решением Адольфа Гитлера.