Лантратова: новые обмены пленными с Украиной могут пройти в ближайшее время. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Новые обмены пленными с Украиной Россия может провести в ближайшее время. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Мы готовимся к другим обменам. Тоже, надеюсь, в ближайшее время», — сказала омбудсмен.

Ранее Лантратова уже анонсировала ещё один раунд обмена пленными между ВС РФ и ВСУ. По её данным, в ближайшее время состоится новый обмен на территории Белоруссии, благодаря которому домой вернутся ещё десять российских военнослужащих.

Омбудсмен также говорила, что украинские спецслужбы начали циничную охоту за данными семей военнослужащих. Злоумышленники действуют от лица Российского Красного Креста, чтобы выманить личную информацию.