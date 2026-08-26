Первым рядам было видно всё: Люся Чеботина на секунду случайно оголилась на сцене

Люся Чеботина на сцене и за кулисами "Новой волны" Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

"Новая волна" 2026 года неожиданно стала чуть ли не мероприятием с маркером 18+, особенно для тех зрителей, что находились в первых рядах. И всё из-за неудобного платья Люси Чеботиной, которое предательски сползло прямо во время выступления.

Как отмечает светский хроникер KP.RU, прекрасная блондинка исполняла песню Стаса Михайлова "Всё для тебя" в момент, когда корсет её платья сдался под натиском и сполз вниз, увлекая за собой всю ткань. Певица очень быстро и профессионально сориентировалась - подхватила корсет и натянула его обратно, даже толком не отвлёкшись от выступления. Но первым рядам партера удалось рассмотреть то, что обычно звёзды эстрады не показывают.

Напомним, что красотки российской звёздной сцены устроили на "Новой волне" целое состязание эффектных и откровенных нарядов. Отличились и Чеботина, и Анжелика Ревва, и Анна Калашникова, и многие другие.

Ранее KP.RU сообщил, что в этом году "Новая волна" была приурочена к 90-летию композитора Раймонда Паулса.

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