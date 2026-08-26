Заманил в квартиру обманом: в Кузбассе арестовали мужчину, похитившего пятилетнего мальчика

В Новокузнецке арестовали мужчину за похищение пятилетнего мальчика Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Новокузнецке суд отправил под арест на два месяца мужчину, обвиняемого в похищении пятилетнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Кемеровской области. Ребёнок исчез 24 августа со двора жилого дома, а на следующий день его нашли в ходе масштабных поисков. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. „д“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 октября 2026 года», — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, обвиняемый увидел во дворе незнакомого ребёнка и под вымышленным предлогом увёл его к себе в квартиру, там его и задержали. Следователи осмотрели жильё, провели допрос свидетелей и назначили судебно-медицинские экспертизы для установления всех обстоятельств.

Ранее KP.RU сообщал, что обвиняемый в похищении мальчика подошёл к нему, когда у того сломался самокат. Потом, судя по камерам видеонаблюдения, он на руках понёс его в сторону своего дома. Малыш при этом вёл себя спокойно, не сопротивлялся.