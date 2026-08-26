Фото: REUTERS.
В Интернете появилось страшное видео, на котором гигантская волна воды сносит пограничный переход в Непале. На кадрах видно, как люди сначала спокойно передвигаются по территории, но, осознав опасность, бросаются бежать. Однако вода настигает их за считанные секунды, не оставляя шансов на спасение.
Река Бхоте-Коши на севере Непала начала стремительно подниматься утром 26 августа со стороны Китая. В результате пострадали жители районов Расува и Нувакот, где разрушены дома и дороги, со многими посёлками до сих пор нет связи.
По данным BFM TV, в результате внезапного паводка и последовавших за ним оползней погибли не менее восьми человек. В районе Расува пропали 26 полицейских, сообщил официальный представитель центрального управления полиции Абинараян Кафле. Число жертв, скорее всего, будет расти.
Ранее KP.RU писал, что в Непале после разрушительного наводнения без вести пропали 380 туристов, из которых 291 — иностранцы. Информация о них поступила от туроператоров, работающих в зоне бедствия.